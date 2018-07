Romney ignora pressão para divulgar mais declarações de renda

Romney diz que não vai ceder aos apelos - inclusive de alguns colegas de partido - para que divulgue rendimentos anteriores a 2010.

"No ambiente político que existe hoje, a pesquisa de oposição da campanha de Obama está procurando qualquer coisa que eles possam usar para distrair (o eleitorado) do fracasso do presidente em reacender nossa economia", disse Romney ao site conservador National Review Online.

"Simplesmente não me entusiasmo em entregar-lhes centenas ou milhares de páginas a mais para que selecionem, distorçam e mintam a respeito", disse ele.

A campanha de Obama lançou um anúncio televisivo no estratégico Estado da Pensilvânia questionando Romney, ex-executivo de uma firma de investimentos, por não ser mais transparente sobre seus rendimentos.

"Paraísos fiscais, contas no exterior, comissões - Mitt Romney usou todos os truques do livro", diz o narrador do anúncio. "Romney admite que nos últimos dois anos pagou menos de 15 por cento de imposto sobre um rendimento de 43 milhões de dólares. Isso faz a gente se perguntar se em alguns anos ele pagou algum imposto. O que Mitt Romney está escondendo?"

Em teleconferência com jornalistas convocada pela campanha de Romney, o ex-governador John Sununu, de New Hampshire, chamou Obama e sua campanha de "bando de mentirosos". "Eu gostaria que o presidente aprenda a ser americano", afirmou.

A frase - da qual Sununu depois teve de se explicar - ecoa as suspeitas levantadas por alguns conservadores de que Obama não teria nascido nos EUA, e seria portanto inelegível para a Presidência. O democrata já apresentou uma certidão de nascimento provando que ele nasceu no Havaí.

Sununu disse que não quis insinuar que Obama é estrangeiro. "O que eu achei que eu disse mas que eu não disse foi que o presidente precisa aprender a fórmula norte-americana para criar empresas."

Lis Smith, porta-voz de Obama, disse que as declarações de Sununu mostram que a campanha republicana chegou "ao fundo" e está desesperada para encontrar um novo tema. "A questão é o que mais eles vão sacar para evitar responder a perguntas sérias sobre a passagem de Romney pela (firma) Bain Capital e os investimentos em paraísos fiscais no exterior e contas 'offshore'."