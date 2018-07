Romney lidera na Carolina do Sul, aponta pesquisa

A pesquisa, conduzida com 656 prováveis eleitores das primárias de sábado na Carolina do Sul, mostrou Romney com 35 por cento de suporte, Gingrich com 23 por cento e o ex-senador Rick Santorum com 15 por cento.

O parlamentar Ron Paul apareceu com 13 por cento das intenções de voto e o governador do Texas, Rick Perry, que ainda estava na disputa quando a pesquisa foi feita, teve 6 por cento. Perry abandonou a corrida pela indicação do Partido Republicano às eleições presidenciais dos Estados Unidos e disse que apoiará Gingrich.