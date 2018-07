Romney obtém vitória expressiva sobre Santorum em Illinois

A vitória confortável dá impulso à campanha de Romney e reforça seu argumento de que é hora de os republicanos se aglutinarem em torno da sua campanha, encerrando uma disputa interna que está cada vez mais agressiva.

"Eleições são escolhas, e hoje centenas de milhares de pessoas em Illinois se juntaram a milhões em todo o país para aderir à nossa causa", disse Romney a entusiasmados seguidores em Schaumburg, um subúrbio de Chicago.

"Estou oferecendo uma escolha real e um recomeço", disse ele, ressaltando sua experiência empresarial e ignorando seus rivais para focar suas críticas em Obama. "Eu tenho a visão e a experiência para nos tirar desta confusão."

Respondendo a essa postura, Santorum disse a partidários na Pensilvânia, após o anúncio dos resultados, que "não precisamos de um gerente". "Precisamos de alguém que vai arrancar o governo pelas raízes e vai jogá-lo fora."

Com 95 por cento dos votos apurados, Romney tinha 47 por cento dos votos, contra 35 por cento de Santorum. Os demais candidatos, Ron Paul e Newt Gingrich, apareciam bem atrás, em terceiro e quarto lugares, respectivamente.

Embora seja visto com desconfiança pelos conservadores, Romney lidera amplamente a contagem de delegados para a convenção nacional republicana de agosto, com mais do dobro dos convencionais de Santorum.

A campanha do ex-governador de Massachusetts argumenta que os adversários não têm condições de alcançá-lo, e que o Partido Republicano agora deveria voltar suas baterias para a eleição geral.

Pela contagem da CNN, Romney tem 540 delegados, contra 239 de Santorum. O "número mágico" para receber a indicação é de 1.144 convencionais.

Havia 54 delegados em disputa em Illinois, mas Santorum não poderia conquistar muitos deles, por não ter cumprido prazos para inscrever delegados em alguns distritos.

