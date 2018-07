Romney promete ser mais agressivo na reta final da campanha

A declaração, feita a repórteres a bordo de seu avião de campanha, indica que Romney está combatendo as críticas feitas por membros de seu próprio partido de que ele passou tempo demais arrecadando fundos para a campanha em vez de conversando com eleitores.

"Acho que a temporada de arrecadação está provavelmente ficando mais calma. Vou passar mais tempo nos Estados-chave", disse Romney, em sua primeira conversa com jornalistas desde a segunda-feira passada.

Romney vai iniciar esta semana uma viagem de uma semana por Estados decisivos nas eleições, começando por Colorado e Ohio.

Em 2008, Obama venceu no Colorado por 9 pontos sobre o republicano John McCain. Antes disso, o Estado tinha votado nos republicanos em todas as eleições desde 1964, com uma única exceção em 1992.

Romney disse a repórteres que a campanha de Obama descaracteriza suas posições em questões como impostos e aborto, e que os eleitores terão uma chance melhor de ouvir suas posições diretamente nos debates, que começam em 3 de outubro.