Romney recebe apoio do governador de Michigan

Romney nasceu e passou a infância em Michigan, onde seu pai foi governador, mas as pesquisas indicam que seu rival Rick Santorum tem crescido no Estado depois de uma série de vitórias em outras disputas estaduais neste mês. Alguns levantamentos agora indicam empate técnico nas intenções de voto.

Snyder, elogiado pela recuperação econômica em curso em Michigan, escreveu no jornal The Detroit News que Romney "tem laços profundos" com o Estado e "entende como poucos norte-americanos os desafios que Michigan enfrenta".

A última governadora a anunciar apoio a Romney foi Nikki Haley, da Carolina do Sul, onde o pré-candidato foi derrotado pelo rival Newt Gingrich na eleição primária de 21 de janeiro.

