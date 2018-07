Romney se atém a tempestade durante evento em Ohio

Enquanto seu rival Barack Obama está entrincheirado em Washington comandando a reação à tempestade, Romney enfrenta o desafio de demonstrar credenciais para ser presidente, mas sem parecer insensível ao drama de milhões de norte-americanos afetados pela tempestade.

A uma semana da eleição presidencial, o republicano evitou críticas a Obama. "Temos corações pesados nesta manhã por causa de todo o sofrimento que ocorre numa grande parte do país", disse Romney a centenas de simpatizantes - entre os quais muitos chegaram ao comício levando alimentos não-perecíveis para serem distribuídos na Costa Leste.

As doações, disse Romney, são "parte do espírito americano, do jeito americano, de dar às pessoas necessitadas, e a generosidade de vocês na manhã de hoje toca o meu coração".

Mas a política não ficou longe do evento. Um vídeo de campanha que aborda a família e a trajetória pessoal do candidato foi exibido para a plateia, e Randy Owen, vocalista da banda Alabama, que já estava na lista de atrações do comício, cantou para o público.

O evento de Ohio mostra a dificuldade para interromper uma campanha tão acirrada, quando falta apenas uma semana para a votação. Romney já havia cancelado outros eventos na segunda e terça-feira para evitar a impressão de que está obcecado por votos.

Mas a trégua será curta. Romney tem três eventos eleitorais marcados para a quarta-feira na Flórida.

Durante a campanha, Romney defendeu uma redução nos gastos públicos, mas evitou na terça-feira comentar como isso poderia afetar as atividades de órgãos como a Agência Federal de Gerenciamento de Emergências.