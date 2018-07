A pesquisa online divulgada nesta sexta-feira mostrou Romney, executivo e ex-governador de Massachusetts, com 41 por cento, enquanto Gingrich apareceu com 33 por cento entre os prováveis eleitores nas eleições primárias da Flórida, em 31 de janeiro.

O ex-senador Rick Santorum está com 13 por cento e o congressista do Texas Ron Paul tem 5 por cento dos votos, de acordo com a pesquisa.

(Reportagem de Andy Sullivan)