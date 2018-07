Romney vai bem em debate e retoma o prumo na disputa republicana

Agressivo, Romney colocou Santorum repetidamente na defensiva durante o debate da CNN, na noite de quarta-feira, e atacou o ex-senador por ter votado no Congresso a favor de vultosos gastos públicos.

Ele também conseguiu assumir a liderança por uma estreita margem em uma nova pesquisa em Michigan, que realiza sua eleição primária no dia 28, junto com o Arizona. Há uma semana, Romney chegou a estar mais de 10 pontos percentuais atrás de Santorum em Michigan.

O ritmo da disputa republicana se acelera fortemente no mês que vem, quando 22 Estados realizam suas votações - dez deles no dia 6, a chamada "Super-Terça".

"Esse debate vai realmente dar algum impulso a Romney até a primária de Michigan", disse o estrategista republicano Ron Bonjean. "Santorum claramente estava tendo dificuldade por ter de pedir desculpas e explicar tantos dos seus votos (no Senado)."

Esse foi o primeiro debate em que Santorum estava na berlinda depois de vencer as disputas do dia 7 em Missouri, Minnesota e Colorado, e de assumir a liderança nas pesquisas nacionais.

Mas sua defesa às vezes atrapalhada da sua atuação no Senado, incluindo seu argumento de que a política é um "esporte coletivo", e que às vezes ele precisava votar a favor de projetos que desgostava, pode afetar sua popularidade junto a conservadores cansados dos políticos de sempre.

"Sempre há uma desculpa", disse o pré-candidato Ron Paul após ouvir as várias explicações de Santorum. "Esse é o problema com Washington", afirmou o deputado libertário do Texas, que descreveu como "falso" o conservadorismo fiscal do rival.

Desde o início da campanha, o moderado Romney é visto como o candidato a ser batido, e vários conservadores tentam aglutinar o voto anti-Romney.

Uma vitória em Michigan seria crucial para ele, já que ele nasceu no Estado, onde seu pai foi um popular governador.