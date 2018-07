Romney vence facilmente primária republicana de New Hampshire

Com a apuração quase encerrada, Romney detinha 39 por cento dos votos em New Hampshire enquanto o segundo colocado, o congressista Ron Paul, conhecido por seus pontos de vista libertários, estava com 23 por cento e o ex-embaixador na China Jon Huntsman, um moderado, com 17 por cento.

Ex-governador do Estado de Massachusetts e também ex-executivo, Romney está sendo considerado o candidato republicano com mais chance de derrotar o presidente Barack Obama.

Ele havia vencido por uma margem de apenas oito votos a primeira disputa, o caucus (eleição primária) do Estado de Iowa, em 3 de janeiro, e agora tem como próximo teste a prévia da Carolina do Sul, no dia 21.

Romney é o primeiro republicano que não está na presidência do país e consegue vencer as duas primeiras eleições primárias na corrida para a escolha do candidato do partido à Casa Branca.

