Romney vence primárias de Porto Rico

Com cerca de 60 por cento dos votos contados, Romney tinha aproximadamente 83 por cento de apoio, de acordo com a comissão eleitoral de Porto Rico. Rick Santorum ficou em segundo lugar, com pouco menos de 8 por cento.

Com a declaração da vitória oficial de Romney feita pelo comissário eleitoral republicano de Porto Rico, José Enrique Meléndez, no domingo à noite, o pré-candidato está pronto para levar todos os 20 delegados do território.

Em uma reunião na prefeitura em Vernon Hills, em Illinois, o ex-governador de Massachussetts disse que a sua "extraordinária vitória" mostrava que os republicanos podem contar com o apoio de uma base ampla na comunidade hispânica.

"Estas pessoas que não acham que os Latinos votarão em um republicano precisam dar uma olhada em Porto Rico", afirmou.

Romney tem uma grande vantagem no apoio de delegados do partido, cujo suporte é necessário para vencer a indicação. Ele enfrenta, porém, um crescente desafio de Santorum no Estado de Illinois, que terá a sua votação primária na terça-feira.

Os eleitores de Porto Rico votam nas prévias republicanas, mas não em eleições presidenciais dos EUA. Já os porto-riquenhos que vivem nos EUA têm os mesmos direitos de votar dos demais cidadãos norte-americanos.

(Reportagem da redação de San Juan; Reportagem adicional de Sam Youngman)