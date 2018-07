Romney vence primárias republicanas em Michigan e Arizona

Romney também garantiu uma fácil vitória no Arizona, mas todas as atenções estavam voltadas para Michigan, Estado que representava um teste crucial para Romney, pré-candidato que lidera a disputa para enfrentar o presidente democrata Barack Obama na eleição presidencial deste ano.

As emissoras de televisão declararam Romney o vencedor cerca de uma hora e meia depois do fechamento das urnas. Com a apuração concluída em 91 por cento dos distritos eleitorais, Romney tinha 41 por cento dos votos contra 38 por cento de Santorum.

O congressista pelo Texas Ron Paul tinha 12 por cento e o ex-presidente da câmara dos deputados Newt Gingrich tinha 7 por cento.

"Não vencemos por muito, mas vencemos pelo suficiente, e é isso que conta", disse Romney a simpatizantes.

A vitória dupla de Romney lhe dá fôlego para a "Super Terça" na semana que vem, quando 10 Estados em todo o país realizarão suas primárias.

Uma derrota em Michigan, onde seu pai foi um popular governador, levantaria mais dúvidas sobre sua capacidade de apelar aos conservadores e aos trabalhadores da classe operária na batalha Estado a Estado contra Obama na eleição marcada para 6 de novembro.

Mas uma performance consistente em um debate e uma mensagem voltada à economia permitiu a Romney, um ex-executivo de private equity que tem um histórico centrista como governador de Massachusets, tomar o bom momento de Santorum, que vinha liderando nas pesquisas nacionais após vencer as primárias em Missouri, Minnesota e Colorado.

(Reportagem adicional de Eric Johnson em Michigan e Lily Kuo, Patricia Zengerle e Patrick Temple-West em Washington)