Rompimento de adutora afeta 100 mil no M'boi Mirim Pelo menos 100 mil pessoas foram afetadas no começo da manhã de hoje pelo rompimento de uma adutora da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) na Estrada do M''boi Mirim, na zona sul de São Paulo. De acordo com a Sabesp, uma equipe da empresa já chegou ao local e já providenciou o fechamento do registro da rede de abastecimento. Não há previsão para o restabelecimento do serviço de distribuição de água para a região.