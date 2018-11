Rompimento de adutora deixa cidades do RS sem água Algumas interrupções no abastecimento de energia elétrica e o rompimento de uma adutora, provocou a interrupção do abastecimento de água na região Metropolitana de Porto Alegre, desde a última quinta-feira, dia 2, segundo a Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan). A previsão de restabelecimento completo do abastecimento é para a noite desde domingo, dia 5.