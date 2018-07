Rompimento de adutora destrói casas e carros no Rio Casas e carros foram destruídos na madrugada desta terça-feira, 30, atingidos por milhões de litros de água que jorraram depois do rompimento de uma tubulação subterrânea da Companhia Estadual de Águas e Esgoto (Cedae). O desastre aconteceu no bairro de Campo Grande, zona oeste do Rio de Janeiro, nas imediações da Estrada do Mendanha.