Rompimento de barragem afetou 500 famílias no PI Pelo menos 500 famílias tiveram suas casas destruídas pelas águas da Barragem Algodões I, em Cocal da Estação, no Piauí, divisa com o Ceará. Um rombo de 50 metros em uma parede da barragem no Rio Pirangi provocou a inundação, que atingiu uma área de 50 quilômetros no município. Por conta da enchente, dois adolescentes estão desaparecidos, de acordo com a Defesa Civil do Piauí.