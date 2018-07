Rompimento de canal prejudica abastecimento no PR O rompimento de uma adutora na manhã da última sexta-feira, 4, interrompeu, parcial ou totalmente, o abastecimento em 11 bairros de Curitiba, Fazenda Rio Grande e Araucária. Hoje, a Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) adotou o esquema de rodízio para fornecer água para os bairros Campina da Barra, Campo do Santana, Caximba, Centro-Iguaçu, CIC, Costeira, Ganchinho, Pinheirinho, Sítio Cercado, Tatuquara e Umbará. Unidades de saúde, creches e escolas recebem água de caminhão-pipa.