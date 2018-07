Rompimento de grade complica trânsito no Anhangabaú

O trânsito também está intenso no Corredor Norte-Sul, causando lentidão nas Avenidas Santos Dumont, Prestes Mais e no Vale do Anhangabaú.

A Marginal do Tietê também apresenta tráfego congestionado para o horário, com sete quilômetros de retenção na pista expressa do sentido Castelo Branco, entre a Ponte Freguesia do Ó e a entrada da rodovia.

Já a Marginal do Pinheiros tem 5,6 quilômetros de lentidão na pista expressa do sentido Interlagos, entre a Rodovia Castelo Branco e a Ponte Cidade Universitária.