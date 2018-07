Rompimento de rede da Sabesp bloqueia avenida em SP

Meia pista sentido bairro-centro da Avenida Santo Amaro, próximo da esquina com a Avenida Antonio Joaquim de Moura Andrade, na região de Moema, zona sul da capital paulista, estava bloqueada em razão de um buraco formado pelo estouro de um rede de distribuição de água da Compania de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) por volta das 6h40 desta quarta, 11. O problema no encanamento ocorreu na tarde de terça-feira, 10. A Sabesp está ciente do estouro. O vazamento de água já não existe, mas ainda não foi concluído o trabalho de recuperação da rede. O motorista que puder deve evitar a região, pois naquele trecho a pista sentido bairro-centro da Avenida Santo Amaro só possui duas faixas e uma delas está bloqueada.