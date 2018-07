Rompimento de subadutora da Cedae alaga ruas do Rio O rompimento de uma subadutora da Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio (Cedae) no fim da madrugada desta quarta-feira, 9, alagou algumas ruas no bairro de Vila Isabel, na zona norte do Rio de Janeiro. Segundo a estatal, a subadutora rompeu por volta das 5h40, na altura do número 25 da Rua Torres Homem. O fornecimento de água foi interrompido na região para que a tubulação seja reparada.