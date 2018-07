Rompimento de tubulação alaga ruas no centro de SP Algumas ruas da região central de São Paulo ficaram alagadas no começo da manhã de hoje por conta do rompimento de uma tubulação de rede de distribuição de água da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp). O rompimento da tubulação aconteceu durante a madrugada, na Rua São Caetano, próximo da Avenida do Estado. Por conta do rompimento, várias ruas no entorno ficaram alagadas. Na Avenida do Estado, as três faixas de rolamento foram bloqueadas, no sentido Santana.