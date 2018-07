Ronald Biggs pode ser solto em julho, diz imprensa britânica

O ladrão britânico Ronald Biggs, famoso por sua participação no assalto a um trem postal em 1963, poderá ser solto em julho próximo, segundo vários jornais britânicos desta quarta-feira. Os jornais tomaram como base uma entrevista concedida pelo filho de Biggs, o brasileiro Mike, ao canal de TV ITV, Michael (Mike) Biggs, que afirmou ter sido procurado por autoridades da prisão e membros do conselho de liberdade condicional. Eles agora estudam a transferência de Ronald Biggs para um asilo, quando ele sair da prisão. Segundo o jornal The Guardian , o conselho que determina a liberdade condicional dos prisioneiros tem reunião marcada para o próximo dia 3 de julho, pouco antes de Biggs completar 80 anos. O assaltante, que viveu anos como foragido no Brasil, retornou à Grã-Bretanha em 2001 voluntariamente, por causa de sua saúde deteriorada. Ele foi preso ao chegar e permanece detido na prisão de Norwich. Na semana passada, Biggs passou três dias internado em um hospital, por causa de uma pneumonia. Segundo as declarações de Mike à imprensa britânica, a saúde de Ronald Biggs está extremamente fragilizada e ele não consegue sequer falar ao telefone. "Nós tivemos várias discussões sobre como seria a vida do meu pai aqui (na Inglaterra), e que impacto (sua eventual liberdade) teria sobre a comunidade local, e, claro, que impacto teria sobre meu pai e sua saúde", disse Mike, ex-integrante da banda infantil Turma do Balão Mágico. "Acredito que o público vai ficar chocado quando vir o estado em que meu pai se encontra quando ele for solto da prisão. Não acredito que as pessoas estejam esperando alguém tão frágil e velho." Ronald Biggs era parte de uma quadrilha de 15 criminosos que assaltou um trem pagador dos correios em 1963 em Ledburn, na Inglaterra. Na época, ele foi condenado a 30 anos de prisão, mas escapou da penitenciária de Wandsworth depois de 15 meses. Nos 30 anos seguintes ele esteve foragido na Espanha, Austrália e no Brasil, de onde não pôde ser extraditado por ter tido um filho brasileiro. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.