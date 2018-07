Ronaldinho brilha e Milan vence outra Com gol de Alexandre Pato nos acréscimos e uma boa atuação de Ronaldinho Gaúcho, o Milan venceu a Fiorentina por 2 a 1 ontem, em Florença, e assumiu a vice-liderança do Campeonato Italiano. A equipe dos brasileiros diminuiu a diferença para a líder Inter para quatro pontos. Gilardino abriu o placar para o time da casa. Mas Huntelaar empatou após tabelinha com Ronaldinho. No outro jogo, Cagliari 1 x 2 Udinese.