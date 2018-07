Ronaldinho em campo para fazer 'magia'

MANCHESTER

Até sair a lista final de Dunga, em maio, Ronaldinho Gaúcho seguirá com o sonho vivo de defender o Brasil na Copa do Mundo. A ele, resta apenas duas coisas: manter o bom comportamento fora de campo ? justamente o que Adriano não tem feito ? e mostrar habilidade nos gramados. Hoje, a partir das 16h45 (de Brasília), fora, o craque é uma das esperanças do Milan para chegar às quartas de final da Copa dos Campeões, contra o Manchester United.

Os ingleses venceram o jogo de ida por 3 a 2, em Milão. Os italianos precisam de uma vitória para passar de fase. Para Silvio Berlusconi, dono do clube, a classificação deve passar pelos pés do brasileiro. "Ele é capaz de fazer a diferença com sua magia", disse o primeiro-ministro ao jornal Gazzetta dello Sport. "Ele precisa se convencer de que pode jogar mais adiantado e tentando olhar com maior decisão para o gol."

Ronaldinho ainda aguarda uma convocação de Dunga. Enquanto ela não chega ? e pode nem chegar ?, garante estar satisfeito na Itália. "Estou feliz por estar de volta a um clube grande que luta em duas competições", declarou. "Estou feliz por ter um estilo de jogo que muita gente gosta", disse. "Vai ser um jogo muito difícil, mas nada é impossível."

Alexandre Pato, com dores na coxa direita, deve desfalcar o Milan. Já o Manchester, que só precisa de um empate para ficar com a vaga, terá o artilheiro Wayne Rooney em campo ? ele sentia dores no joelho, mas foi confirmado como titular.

O Real Madrid também precisa vencer para passar pelas oitavas de final. A última vez que conseguiu chegar às quartas foi há cinco anos e hoje, em casa, precisa dar o troco no Lyon, que fez 1 a 0 na primeira partida.