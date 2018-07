'Ronaldinho fez um monte de besteiras', afirma Leonardo Adriano não é o único jogador da seleção a passar por problemas particulares. Em entrevista ao programa Bem, Amigos, do SporTV, Leonardo, técnico do Milan, revelou momentos da vida de Ronaldinho Gaúcho, com quem trabalha no time italiano. "Ele teve dificuldade. Fez um monte de besteiras, se largou, parou de treinar e deu uma cansada. Ele passou dois ou três anos de escuridão e embriaguez."