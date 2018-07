Ronaldinho garante que fica no Milan Ronaldinho Gaúcho negou que tenha a intenção de deixar o Milan antes de 2011, quando termina seu contrato, e fez juras de amor ao clube. No site do Milan, disse: "Minha inspiração é e sempre foi jogar futebol. Estou muito feliz em Milão e no Milan." Hoje, o Milan enfrenta a Udinese. Outros jogos: Atalanta x Catania; Bari x Cagliari; Bologna x Livorno; Fiorentina x Sampdoria; Inter x Napoli; Lazio x Parma; Palermo x Roma e Siena x Chievo.