Ronaldo, abatido, diz que nada deu certo

Ronaldo saiu decepcionado com a atuação do Corinthians na noite de ontem, após a derrota para o Goiás por 4 a 1. O atacante admitiu que o adversário foi melhor em campo, mas deixou claro que a situação do time no Campeonato Brasileiro é cômoda. Como já está classificado para a Taça Libertadores e conquistou dois títulos no ano (Copa do Brasil e Campeonato Paulista), são os outros times que devem se preocupar com o restante da competição.

"Já conquistamos nosso objetivo e são os outros que devem correr atrás", falou o Fenômeno. "Hoje (ontem) não funcionou nada, o que vou dizer? O Goiás dominou em todos os aspectos, nada deu certo."

Os corintianos não procuraram desculpas para explicar a vergonhosa derrota no Pacaembu. Nada de culpar o árbitro. Os jogadores deixaram o campo conscientes de suas falhas. "Nós erramos muito, pedimos desculpas para a torcida", disse Elias. "Equipe que está em busca de título não pode jogar tão mal. O torcedor não merece isso. Estão certos em vaiar."

A vitória contra o Goiás deixaria o Corinthians na briga pelo título brasileiro. Não fosse a decepção no Pacaembu, a rodada teria sido perfeita. Alguns dos principais concorrentes ao troféu de campeão tropeçaram, como Internacional e São Paulo. Se vencesse ontem, o time de Mano Menezes chegaria aos 40 pontos, quatro a menos do que o líder Palmeiras, que tem uma partida a menos e visita o Cruzeiro na quarta-feira. A semana alvinegra agora é de treino forte para corrigir os erros e se preparar para o clássico contra o São Paulo, domingo - Elias, suspenso, não joga. Chicão, machucado, é dúvida.

O elenco tentou esquecer os resultados dos outros times antes de entrar em campo. "Não interessa o que os outros fazem", esnobou Ronaldo. "Não temos de pensar agora no São Paulo, só depois", pregou Mano. Acabou esquecendo de mostrar bom futebol em casa. "Tomamos um gol muito depressa e isso complicou", lamentou Marcelo Mattos.

PRAZER

Antes de o jogo começar, o meia-atacante Edno foi apresentado à torcida alvinegra. "Espero começar com o pé direito e ser feliz com essa camisa", disse o ex-jogador da Portuguesa, beijando o escudo do time e ansioso para estrear.