Ronaldo busca nova arrancada

Ronaldo fez 24 gols com a camisa do Corinthians. Na temporada, apenas um. Na relação entre os três mais bonitos, ele coloca os dois diante do Santos na decisão do Campeonato Paulista de 2009, num 3 a 1 na Vila Belmiro, com direito a aplausos de Pelé - o terceiro mais belo foi diante do São Paulo, nas semifinais. Hoje, nove meses após aquela conquista, o Fenômeno retorna ao palco como o nome corintiano para calar as provocações do presidente rival, Luis Alvaro de Oliveira Ribeiro. O dirigente afirmou que, "com Robinho, o Santos iria para o abraço ainda no primeiro tempo".

Em vez de retrucar, os visitantes prometem resposta dentro do campo. "Não temos certeza se ele vai repetir, mas a tendência é que tenha boa atuação, como foi decisivo para o título", atestou o técnico Mano Menezes, confiante que, a partir do clássico, o jogador arranque em sua meta de anotar 30 gols na temporada e de erguer, ao menos, dois títulos até o fim do ano. "É sempre algo bom ao jogador voltar onde fez grande jogo."

Será a quarta partida do Fenômeno no ano. E pela primeira vez por duas oportunidades. Esta deve ser a tônica de agora em diante para que o camisa 9 ganhe ritmo do jogo, do qual ele reclamou após os 2 a 1 sobre o Racing-URU, quarta-feira, no Pacaembu. Mano não estuda mais poupar o jogador. A meta é deixá-lo com o mesmo pique de quando brilhou no primeiro semestre passado - ergueu os títulos do Paulista e da Copa do Brasil. E também um pouco mais fininho. Os dirigentes acreditam que, perdendo mais cinco quilos, Ronaldo infernizará muitas defesas - hoje estaria com 98 quilos, algo guardado a sete chaves no clube.

Os companheiros já sentem do que o jogador é capaz nos treinos. Resta saber hoje, diante do Santos. Durante a semana, Ronaldo revelou ter ganho uma aposta com Elias, ao batê-lo em três piques de cem metros. "Ele aprimorava a forma física e me chamou para três piques curtos e apostou o jantar. Só que ele rouba muito e tem a favor o Bruno (Mazzioti), que é o fisioterapeuta dele. Empatamos duas e ele disse que ganhou uma, mas queimou (a largada), então não valeu, por isso não pago", brincou o volante.

A moral da história é simples. Se Ronaldo ganhou uma e empatou outras duas com um dos mais velozes corintianos, é melhor os santistas não o deixarem disparar. Tcheco, Elias, Jorge Henrique, Roberto Carlos... todos estão orientados a colocar o atacante para correr.