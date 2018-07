Ronaldo causa tumulto na chegada a camarote Depois de ser o mais assediado na noite de ontem, 01, e ser homenageado pela Gaviões da Fiel hoje, o ex-jogador Ronaldo chegou há pouco ao camarote Brahma no Sambódromo do Anhembi. Mesmo sem falar com a imprensa, a chegada do Fenômeno causou tumulto no local. O maior artilheiro da história das Copas seguiu direto para uma área reservada dentro do camarote e não comentou o desfile da Gaviões.