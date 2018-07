Ronaldo decepciona mais uma vez e Dentinho salva o Corinthians

NOME DO JOGO - Dentinho substitui o apagado Danilo, no 2.º tempo, e acertou belo chute de fora da área, garantindo a liderança ao Corinthians

O torcedor de Bogotá se preparou ontem para ir a um show. Não é todo dia na Colômbia que se tem a oportunidade de ver dois astros do futebol mundial num jogo. Ronaldo e Roberto Carlos são ídolos para os colombianos, por isso, nas tribunas do Estádio El Campín, senhores vestiam terno e gravata, como se estivessem num teatro. O lateral pouco fez e o Fenômeno ficou apagado do início ao fim e acabou substituído. Quem brilhou foi um coadjuvante, que saiu do banco para salvar o Corinthians. Dentinho fez o gol do empate por 1 a 1 contra o Independiente de Medellín.

O resultado manteve o Corinthians na liderança do Grupo 1 da Libertadores, com 4 pontos - o Racing tem 3 e o Independiente, 2. Na semana que vem o adversário será o lanterna da chave, o Cerro Porteño, em Assunção, no Paraguai.

O Independiente não pôde atuar em seu estádio, em Medellín, que está alugado para os Jogos Sul-Americanos. Levou o confronto para a capital. Ronaldo e Roberto Carlos fizeram ocorrer algo curioso: ao mesmo tempo que o espírito patriota falou mais alto quando a bola rolou e o Independiente era empurrado por sua torcida, o público queria ver o show pelo qual pagou. Os colombianos torciam pelos dois times.

Toda as vezes em que Ronaldo ou Roberto pegavam na bola havia euforia no estádio. A torcida se levantava, esperando o gol. "Por Deus, que jogador é esse", gritou um torcedor nas tribunas, depois de o lateral dar "drible da vaca" e correr rumo ao gol como um garoto de 18 anos. "Que tiro foi esse", disparou uma senhora, não menos que 65 anos, ao ver o camisa 6 cobrar uma falta quase do meio de campo e obrigar Bobadilla a se esticar.

Ronaldo não correspondeu. Antes de o jogo começar, quando os jogadores corintianos entraram no campo para fazer o aquecimento, o telão do estádio que passava o jogo de outro colombiano na Libertadores, o Once Caldas, cortou para os movimentos que o Fenômeno fazia. Ele levantava a perna e recebia aplausos. Mexia o braço e milhares de máquinas fotográficas tiravam fotos.

Dois homens, que chegaram em cima da hora acompanhados das namoradas, vestiam camisas do Real Madrid e do Milan. Nas costas de um, o 9 de Ronaldo da época da Espanha, na de outro o 99, também do Fenômeno, quando atuou pela segunda vez na Itália. O primeiro domínio de bola do corintiano, no peito, fez o estádio estremecer. A bola foi tirada pelo zagueiro. À medida que o tempo passava e o público notava a dificuldade para o craque conduzir uma bola que recebia, as atenções se voltavam mais para Roberto Carlos, que fazia suas graças.

Quando aos 28 minutos a placa de substituição apontou que Ronaldo sairia, o público ficou de pé. E o aplaudiu. O astro decepcionou mais uma vez em 2010, ano em que marcou apenas um gol. Sua demora para adquirir ritmo de jogo preocupa a nação corintiana.

Pouco depois, o Independiente fez o gol, com Valoyes, em posição de impedimento. O jogo era equilibrado, mas os donos da casa atacavam um pouco mais. Perdendo por 1 a 0, Mano Menezes pôs Dentinho e Morais em busca da igualdade. E teve sucesso.

Depois de clara oportunidade de gol desperdiçada pelos colombianos, a equipe alvinegra alcançou o empate. Dentinho, de volta à boa fase, fez boa jogada individual e acertou chute forte de fora da área no canto esquerdo do experiente goleiro Bobadilla: 1 a 1 e festa dos jogadores corintianos. Justo empate num jogo em que o time esteve longe de brilhante, mas mostrou a determinação de quem quer ir longe na Libertadores.

A equipe volta a campo no domingo, pelo Campeonato Paulista, contra o Santo André, na Arena Barueri.