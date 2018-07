Ronaldo diz que se aposenta em 2011

O corintiano ganhou mais um ano para ver Ronaldo. Satisfeito com o carinho do torcedor e bem adaptado em São Paulo, o Fenômeno anunciou ontem, em mais uma de suas descontraídas entrevistas, a renovação de contrato até dezembro de 2011. A aposentadoria, adiada de 2009 para 2010, agora chegará apenas daqui a 22 meses. No período, o atacante espera "conquistar muitos títulos, entre eles a Libertadores."

Serão dois anos vestindo a camisa corintiana em campo e outros tantos divulgando a imagem do clube. Após pendurar as chuteiras, Ronaldo assumirá o cargo de embaixador mundial do Corinthians e espera levar o time para amistosos contra equipes europeias e asiáticas.

O contrato para a próxima temporada será idêntico ao atual. Além do salário fixo, recebe 80% do patrocínio das mangas e do calção. Hoje, ganha em torno de R$ 2 milhões por mês no Parque São Jorge. O valor pode aumentar, já que o calção - ou barra da camisa, como o clube prefere dizer - está perto de ganhar novo parceiro, que pagará perto de R$ 10 milhões, bem mais que os R$ 6 milhões do Banco Panamericano.

"Estou cada vez mais apaixonado pelo clube, sem contar minha maravilhosa vida em São Paulo", declarou Ronaldo. "Não tive a chance de contar para ninguém, mas renovei por mais dois anos, serão os últimos da minha carreira", prosseguiu. "Quero dar meu máximo, me divertir muito e espero terminar com conquistas importantes, como a Libertadores."

Serão, então, duas possibilidades de conquistar a América. A primeira começa amanhã, diante do Racing-URU, no Pacaembu. Recuperado de lesão muscular na coxa, promete mostrar bom nível, apesar dos 28 dias de ausência. "Estou bem, treinando forte", assegurou o atacante. "Demos muita prioridade à velocidade, que é o que mais preciso."

Elias comprovou o bom momento do companheiro. O volante perdeu em três sessões de piques de 100 metros contra o atacante. "Garoto novo, achou que ia me vencer e se deu mal", brincou o Fenômeno, que explicou o novo visual. "Não estava aguentando a cabeleira, sinto-me muito melhor careca."

Ronaldo ainda cutucou o calendário brasileiro - "Não dá par ficar bem o ano todo por causa dele" -, afirmou não ter desistido de defender a seleção na Copa da África e se disse contente com a volta de Robinho ao Santos. "Estou feliz, como todo o brasileiro. Ele está motivado e jogando bem."