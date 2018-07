Ronaldo joga bem, mas sente falta de ritmo e fica devendo gol ao filho

Sobre a dificuldade encontrada por todo o grupo para buscar a virada diante de um time bastante fechado, um aviso para os próximos rivais. "A competição é marcada pela catimba uruguaia, argentina, sabemos que vai ser difícil demais, mas estamos preparados para ela."

O próximo jogo do Corinthians será dia 10, na casa do Independiente, de Medellín (o local ainda não foi definido). Depois, dia 17, visita o Cerro Porteño, no Paraguai.

CONFUSÃO

A venda de ingressos antecipados pela internet causou confusão no setor Vip, o mais caro, com bilhetes de R$ 500,00: duplicidade das entradas. "Paguei para ficar no meio do campo e querem me mandar para a lateral. Devolve meu dinheiro que vou embora, mas daqui não saio", protestou Cláudio Mota, que comprou pelo Fiel Torcedor. Luiz Augusto Marques também estava indignado. Como chegou perto do horário de a partida, não pôde ficar na cadeira 37, marcada no cupom.

Torcedores, irritados, chegaram a partir para cima de Luiz Paulo Rosemberg, diretor de marketing do clube. "Eu não posso fazer nada. Peço que você vá para a polícia e faça um Boletim de Ocorrência", disse Rosemberg.

O Corinthians pode ter mais problemas, já que vendeu bilhetes antecipados também para os jogos com o Independiente e o Cerro Porteño. "São quatro setores e têm os mesmos números. Só que, na hora da impressão do ingresso, apareceu apenas o número da cadeira", justificou o gerente de marketing Caio Campos. "Estamos pedindo ao Pacaembu para mudar as numerações no chão para evitar novas confusões."