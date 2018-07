Ronaldo lamenta saída de Teixeira e diz que COL age em conjunto

Teixeira foi substituído por José Maria Marin, que passa a fazer parte do Conselho de Administração do COL ao lado de Ronaldo e do também ex-atacante Bebeto.

"Lamento a saída do Ricardo Teixeira, mas temos que respeitar a decisão dele de cuidar da saúde e da família. Como já conversei com o novo presidente, nós vamos discutir todos os assuntos juntos e tomar as decisões, como num colegiado", disse Ronaldo em nota.

"O trabalho do COL está avançando muito bem e todas as nossas tarefas estão sendo cumpridas com sucesso", acrescentou.

Bebeto também destacou a "união dentro do COL" para que os preparativos do Mundial caminhem bem. "Fiquei satisfeito ao ouvir o experiente José Maria Marin dizer que vai nos ouvir (eu e Ronaldo) para tomar as decisões. Não podemos parar ou diminuir o ritmo", declarou Bebeto.

Teixeira renunciou à presidência da CBF na segunda-feira alegando problemas de saúde. Até agora, ele concentrava as decisões sobre a Copa de 2014. Ronaldo assumiu o cargo no COL em dezembro, e Bebeto, no mês passado.

Marin declarou, em sua primeira entrevista após assumir os principais cargos do futebol brasileiro, que vai "trabalhar em parceria com dois grandes astros do futebol".

Advogado, Marin foi jogador do São Paulo entre 1950 e 1952, e depois ingressou na política. Em maio de 1982, com a saída do governador paulista Paulo Maluf, ele assumiu o cargo, no qual permaneceu até março de 1983.

Marin, de 79 anos, voltou ao cenário esportivo em 1982, quando assumiu a presidência da Federação Paulista de Futebol, cargo que ocupou até 1988. Em 2007, foi eleito para ocupar a vice-presidência da Região Sudeste na Confederação Brasileira de Futebol.

(Por Tatiana Ramil)