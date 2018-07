Ronaldo revive suas origens

Não que o garoto magricela com habilidade acima do normal não tivesse chamado atenção de alguns clubes grandes. Jairzinho, o Furacão da Copa de 70, que detinha parte do passe do atleta na época, já o havia oferecido a São Paulo, Santos e Flamengo, entre outros. Mas foi com atuações brilhantes na Colômbia que o Cruzeiro foi convencido a pagar US$ 50 mil e levar para Belo Horizonte o futuro Fenômeno.

Naquele Sul-Americano não houve jogo em Bogotá. As sedes foram Pereira, Túlua e Armênia e o Brasil ficou apenas na 4ª colocação. Foi naquela equipe que Ronaldo conheceu William, zagueiro que era o capitão brasileiro há 17 anos e hoje é seu companheiro de Corinthians. "Era uma equipe com bons jogadores, mas que na reta final teve azar", lembra William.

A atuação do Fenômeno na competição entusiasmou os jornalistas que cobriram o Sul-Americano. O colombiano Ernesto Eirias hoje vive em Bogotá, onde largou o jornalismo e tem uma padaria em um bairro nobre da capital, mas na época trabalhava em uma rádio de Armênia. "No primeiro jogo que vi do Brasil, o menino pegou a bola na lateral, limpou dois zagueiros e chutou por cobertura. E saiu comemorando como se fosse a coisa mais normal do mundo", conta. M.R.