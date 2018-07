Rondônia já multou em mais de R$ 4 milhões

O superintendente do Ibama em Rondônia, César Guimarães, afirma que as autuações por queimadas no Estado ultrapassam R$ 4 milhões. Em apenas uma propriedade, em Extrema de Rondônia, o Ibama autuou uma única pessoa em mais de R$ 1 milhão. O clima seco e a desativação de áreas de preservação estaduais são apontados como as principais causas do agravamento das queimadas. O incêndio no Estado é criminoso. "Não imaginávamos que a situação tomasse esta dimensão catastrófica", disse Guimarães.