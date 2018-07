Rondônia lidera desmate em outubro, governo elevará fiscalização

O Ministério do Meio Ambiente acredita que a alta na perda florestal no Estado se deve ao aquecimento da economia de Rondônia, onde estão sendo construídas duas grandes usinas hidrelétricas - Santo Antonio e Jirau -, ambas nos arredores da capital Porto Velho.

"De fato estamos interessados em saber o que aconteceu nas proximidades de Porto Velho, porque as proximidades de Porto Velho respondem pela maior parte do desmatamento em Rondônia", disse à Reuters o diretor de Políticas de Combate ao Desmatamento do Ministério, Mauro Pires.

"A nossa impressão é que tem a ver com a economia local. É um município que vem crescendo, que vem sendo palco de grandes obras", acrescentou.

Rondônia respondeu por 128,59 quilômetros quadrados dos 385,6 quilômetros quadrados de desmatamento da Amazônia em outubro, de acordo com dados do sistema de Detecção de Desmatamento em Tempo Real (Deter), do Inpe.

O número total de desmatamento da floresta em outubro ficou quase estável em relação ao mesmo mês de 2010, quando o desmatamento somou 388,86 quilômetros quadrados. Na comparação com setembro deste ano, o número representa uma alta de 51,9 por cento.

"No geral, Amazônia inteira, o dado de outubro meio que repete o número de outubro do ano passado, então ele está mais ou menos estável. No geral significa que o número não é ruim, embora tenha aumentado em relação a setembro, ele está dentro do previsível", avaliou.

Pires lembrou que os meses de agosto, setembro e outubro, por serem os meses mais secos do ano na região amazônica, tradicionalmente tem números mais altos de desmatamento. Não só porque o clima seco facilita a derrubada da floresta, mas porque a cobertura de nuvens é menor, o que facilita a detecção das áreas desmatadas pelos satélites.

A Amazônia Legal é formada por nove Estados, sendo Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Maranhão, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins.

"OLHO DE LINCE"

Segundo Pires, o Ministério do Meio Ambiente vem monitorando há alguns meses a tendência de elevação do desmatamento em Rondônia e passará a acompanhar o Estado com "olho de lince", além de intensificar a fiscalização.

"Há alguns meses Porto Velho e aquela região aparecem como área de maior desmatamento, então não é à toa que a gente está com um olhar mais acurado para aquela porção do país, em termos de fiscalização, em termos de agendas voltadas para reduzir o desmatamento", disse Pires.

As usinas hidrelétricas de Santo Antonio e de Jirau são considerados pelo governo federal projetos prioritários para garantir o abastecimento de energia e o crescimento econômico do país nos próximos anos.

Jirau tem o início de operações previsto para outubro do ano que vem, enquanto Santo Antonio deve começar a funcionar em dezembro deste ano.

Combinadas, as duas usinas terão capacidade superior a 6 mil megawatts quando estiverem funcionando a pleno vapor. O investimento previsto nas duas unidades é da ordem de 25 bilhões de reais.

"Sem dúvida que isso aquece a economia local", disse Pires. "Isso redunda em preço de terra, redunda em pessoas com mais capital interessadas em fazer desmatamento."

Pires disse que, ao menos por ora, não está prevista a criação de um gabinete de crise com diversas entidades do governo para lidar com a alta do desmatamento em Rondônia, como foi feito no primeiro semestre com Mato Grosso.

"Não está previsto, mas, se for necessário, isso é rapidamente acionado", disse.