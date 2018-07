Rondônia recebe bombeiros de MS para conter incêndio

Os focos de incêndio na região já aumentaram mais de 900% em relação ao mesmo período do ano passado. Desde o início do mês, a situação de fumaça é grave e compromete a visibilidade nas navegações, nas estradas e no Aeroporto Governador Jorge Teixeira, na capital, que já teve que suspender decolagens e pousos.

As ações de combate coordenadas pelo Ibama e o Corpo de Bombeiros, através do Sistema de Comando Técnico Integrado (SCI), já ultrapassam 150 desde julho e incluem uso de helicópteros, carros e até caminhão pipa. O SCI estima que o fogo em Cujubim seja controlado em até duas semanas.

Representantes do Ministério Público Federal e Estadual em Rondônia instauraram procedimentos de investigação e requerem de órgãos ambientais apuração de causas e providências de queimadas no Estado.

Problemas respiratórios aumentaram nas unidades de saúde de Porto Velho. O campus da Universidade Federal de Rondônia (Unir) havia suspendido as aulas por três dias por conta da má qualidade do ar. As aulas foram retomadas hoje.