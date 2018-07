Em grande fase, Rooney marcou dois na vitória do Manchester United por 3 a 0 sobre o West Ham, no Old Trafford. O atacante, que atingiu a incrível marca de 19 gols nos últimos 20 jogos, vem formando uma dupla matadora com o equatoriano Valencia, que ontem deu os passes para os gols do inglês. Michael Owen também fez um na vitória que deixou o United com 60 pontos, um a menos que o líder Chelsea.