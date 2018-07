Roqueiros têm o dobro de chance de morrer jovens, diz estudo

Músicos de rock e pop apresentam o dobro de probabilidade de morrer na juventude em relação ao restante da população, de acordo com estudo da Universidade John Moores, em Liverpool, no noroeste da Inglaterra. Os pesquisadores analisaram 1.050 roqueiros europeus e americanos. Cem deles morreram entre 1956 e 2005 - sendo que as estrelas americanas morreram com uma média de idade de 42 anos e os europeus, com 35. O consumo de drogas e bebidas alcoólicas está por trás de uma em cada quatro dessas mortes prematuras, disse o Journal of Epidemiology and Community Health. O estudo é divulgado no momento em que a cantora britânica Amy Winehouse ganha destaque na mídia pelos seus problemas com abuso de drogas e álcool. Segundo os pesquisadores, as conclusões do estudo, especialmente no que diz respeito ao abuso de drogas e álcool, deveriam ser observadas com atenção pela indústria fonográfica. Segundo eles, isto é importante pois os artistas têm uma grande influência sobre o público - e uma em cada dez crianças no Reino Unido deseja ser um artista pop. O chefe da pesquisa, Mark Bellis, disse que é preciso pensar em formas de impedir que astros da música promovam comportamento que prejudique a saúde. "Os astros poderiam fazer mais para promover ativamente mensagens positivas de saúde, mas isto precisa ser apoiado por exemplo em seu comportamento." Paul Stokes, editor da revista especializada em música New Musical Express, disse que "o problema é que os astros do rock costumam passar os primeiros anos da carreira lutando para sobreviver e depois conseguem tudo realmente depressa". "Não há mecanismo de controle e com uma cultura que, com freqüência prestigia excessos, isto cria problemas." Já para a Associação da Indústria Fonográfica Britânica, a BPI, os abusos de álcool e drogas afetam apenas uma minoria entre os artistas. "Uma minoria muito pequena encontra problemas que, por causa de sua fama e sucesso, são apresentados na mídia e recebem maior destaque do que os dos jovens de outras áreas de trabalho", disse a BPI. "Gravadoras sempre procuram apoiar a minoria de artistas que enfrentam dificuldades deste tipo." BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.