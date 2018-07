Roraima recebe reforço para socorrer vítimas da chuva A Defesa Civil de Roraima vai receber hoje o reforço de 50 homens do pelotão de Busca e Salvamento de Goiás para ajudar no socorro às vítimas da chuva no Estado. Na manhã de ontem, 35 homens da Força Nacional de Brasília chegaram a Roraima, em um jato da Polícia Federal, para auxiliar nos trabalhos.