Rosa Chá surpreende em desfile de moda masculina Escultura, pintura, fotografia e composição invadiram o Pavilhão da Bienal, no Parque do Ibirapuera, na noite do sábado, trazendo desenhos bicolores, abstrações e manchados. O estilista Amir Slama, da Rosa Chá, construiu estampas e texturas nas sungas, mini-shorts, shorts, sungões, camisas e camisetas da primeira coleção masculina da grife Rosa Chá. E surpreendeu (e muito!) logo no início do desfile. O primeiro modelo a aparecer na passarela veio com uma mini-sunga branca com detalhes de zíperes e cinto. Até então, tudo parecia uma cena típica de desfile de moda praia. Ao chegar ao final da passarela, o modelo subiu em um tablado localizado na lateral, ligou o chuveiro e se despiu. A platéia foi ao delírio. E a coleção continuou a surpreender até o final do desfile. Os novos comprimentos das bermudas, sungas e shorts resgataram a silhueta típica do final dos anos 70. A coleção também apresentou os tradicionais sungões e bermudas compridas. Além dos novos tamanhos, as frases de manifesto, também características do período, surgiram nas camisetas justinhas. A calça com grandes bolsos foi outra peça bastante presente nos looks e com dupla-face de linho tecnológico. Os tons de verde, fúcsia, marrom fumê, vermelho groselha, branco óptico e pinceladas de roxo tomaram conta das peças. Dentre os acessórios, o cinto aparece em bermudas, em detalhes nas sungas que receberam recortes, botões e bolsos. Os tecidos utilizados partiram do jersey e do algodão, passaram pelo tricoline e chegaram à sarja e ao linho. Também quatro mulheres apareceram no desfile. As tops internacionais Caroline Ribeiro, Raica Oliveira, Isabeli Fontana e Michele Alves surgiram em biquínis acompanhados de bermudões e calças. E só. Dentre os homens, o modelo Paulo Zulu foi a única celebridade conhecida dentro da lista. Apesar de ser o primeiro desfile masculino de sua marca, Amir Slama mostrou que sabe fazer.