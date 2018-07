Rosa condena 9 réus por lavagem de dinheiro no mensalão A ministra do Supremo Tribunal Federal (STF) Rosa Weber concordou parcialmente com o relator da ação penal do mensalão, nesta quinta-feira, ao condenar nove réus por lavagem de dinheiro, inclusive o delator do suposto esquema, mas absolveu todos os acusados pelo crime de formação de quadrilha.