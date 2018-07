Rosa Weber condena três ex-dirigentes do Banco Rural no mensalão Terceira ministra do Supremo Tribubal Federal (STF) a votar na ação penal do chamado mensalão, Rosa Weber reconheceu nesta quarta-feira que houve crime de gestão fraudulenta nos empréstimos concedidos pelo Banco Rural ao PT e a agências de Marcos Valério e votou pela condenação de três ex-dirigentes.