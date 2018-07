Rosa Weber inocenta João Paulo Cunha por lavagem de dinheiro A ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal (STF), votou nesta quinta-feira pela absolvição do deputado João Paulo Cunha (PT-SP) do crime de lavagem de dinheiro --crime pelo qual ele já foi condenado pela maioria dos colegas, ao apreciar capítulo anterior--, e condenou Henrique Pizzolato e outros nove réus pela mesma acusação.