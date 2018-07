Rosário e Manuela mantêm disputa intensa; Fogaça segue líder José Fogaça (PMDB) manteve a liderança na corrida eleitoral em Porto Alegre, com 35 por cento das intenções de voto, e tem sua presença no segundo turno praticamente assegurada. Na briga pela outra vaga, as deputadas federais Maria do Rosário (PT) e Manuela D'Ávila (PCdoB) continuam em empate técnico, segundo pesquisa Datafolha divulgada na quarta-feira. Rosário aparece com 20 por cento das intenções de voto contra 18 por cento de Manuela, vantagem que não supera a margem de erro da pesquisa de três pontos percentuais. A candidata petista tem voto mais consolidado de acordo com análise do Datafolha. Em relação à sondagem anterior, Fogaça e Manuela repetem os mesmos índices, enquanto Rosário teve oscilação positiva de um ponto. Segundo o Datafolha, Rosário teria uma pequena vantagem sobre a adversária em relação à porcentagem de eleitores que pretendem votar nela e sabem seu número. Pelos dados do instituto, 64 por cento dos entrevistados que pretendem votar em Rosário sabem qual número devem digitar na urna eletrônica, enquanto este índice é de 58 por cento entre os simpatizantes de Manuela. Além disso, o eleitorado da petista estaria mais consolidado, com um número menor de entrevistados que poderiam mudar seu voto. Entre os simpatizantes de Manuela, o índice passou de 16 para 21 por cento, enquanto entre os eleitores de Rosário caiu de 19 para 15 por cento, em relação à pesquisa de 26 de setembro. Para Fogaça, o índice dos que cogitam mudar o voto caiu de 16 para 12 por cento. (Reportagem de Sinara Sandri)