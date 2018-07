Rosário e Manuela viram alvos junto com Fogaça em debate gaúcho O líder das pesquisas de intenção de voto e favorito à reeleição, o prefeito José Fogaça (PMDB), foi o alvo preferencial dos adversários no debate que encerrou a campanha eleitoral para a prefeitura de Porto Alegre, na noite de quinta-feira. Mas o esperado duelo entre a petista Maria do Rosário --que tinha 20 por cento das intenções de voto na pesquisa do Datafolha divulgada nesta semana-- e a também deputada Manoela d´Ávila (PCdoB) --18 por cento-- foi superado por ataques vindos de outros adversários. Fogaça tinha 35 por cento na pesquisa. No debate, promovido pela RBS TV, as críticas a Fogaça vieram de todos os lados e variaram desde o que seria uma suposta "timidez" de uma gestão sem ousadia para captar recursos até questionamentos sobre o procedimento para a implantação do sistema de bilhetes eletrônicos não unitários nos ônibus municipais. Na sua briga particular para chegar ao segundo lugar, Maria do Rosário e Manuela não fizeram grandes alterações na estratégia. Rosário voltou a insistir em sua ligação com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, enquanto Manuela reforçou a idéia de que é "um caminho novo" na política da capital. ÂNIMOS EXALTADOS Um dos momentos mais tensos do debate foi o bate-boca entre Onyx Lorenzoni (DEM) --8 por cento no Datafolha-- e Manuela. Para ele, a política implantada pela gestão Fogaça no transporte coletivo prejudica os usuários, enquanto Manuela lamentou estar assistindo ao que seria uma "guerra de versões" sobre os problemas da cidade. "Quero ser a prefeita que encerra a guerra de versões", disse Manuela, argumentando que algumas idéias apresentadas como divergências pelos adversários poderiam ser conciliadas. "Não há guerra de versões. Tem que ter lado, o meu é o do trabalhador", rebateu Onyx. Manuela reagiu dizendo que não precisaria que alguém lhe ensinasse a "lidar com trabalhador". Já Luciana Genro (PSOL) --7 por cento-- usou sua cruzada anticorrupção como gancho para estocar Rosário e ligá-la ao escândalo do mensalão, dizendo que a candidatura da petista teria sido articulada pelo ex-deputado e ex-ministro José Dirceu. Em sua defesa, Rosário apontou o apoio dos ministros Tarso Genro (Justiça) e Dilma Rousseff (Casa Civil) e do ex-governador Olívio Dutra como abono de sua honestidade. "(Luciana) sabe que sou tão honesta quanto ela", disse Rosário.