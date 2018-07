Rosário nega que acusou polícia no caso Amarildo Em mais uma declaração sobre o desaparecimento do ajudante de pedreiro Amarildo Dias de Souza, a ministra da Secretaria de Direitos Humanos, Maria do Rosário, disse nesta quarta-feira que é uma "responsabilidade" do Estado devolver uma pessoa à família, após abordagem policial. Maria do Rosário, no entanto, disse que "jamais" afirmou que a polícia é responsável pelo sumiço de Amarildo.