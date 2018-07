Rosas de Ouro assume liderança da apuração em SP

Cada quesito é avaliado por cinco juízes, que podem dar notas entre 8,0 e 10. A maior e a menor nota serão automaticamente descartadas e, em caso de empate, vence a escola que tiver as maiores notas na ordem inversa de leitura de notas dos quesitos.

As três últimas colocadas são as escolas Acadêmicos do Tatuapé (178,3), X9 Paulistana (178,3) e Tom Maior (178,1). Há ainda três quesitos a serem julgados - samba-enredo, mestre-sala e porta-bandeira e enredo -, o que deixa o resultado final em aberto.

A escola Águia de Ouro foi a única penalizada neste ano, perdendo 1,1 ponto por ter excedido o tempo máximo de desfile, de 65 minutos.

Competem no grupo especial 14 escolas, são elas: Mocidade Alegre, Acadêmicos do Tatuapé, Dragões da Real, X9 Paulistana, Mancha Verde, Águias de Ouro, Gaviões da Fiel, Império da Casa Verde, Vai-Vai, Tom Maior, Acadêmicos do Tucuruvi, Rosas de Ouro, Nenê de Vila Matilde e Unidos de Vila Maria. No ano passado, a campeã foi a Mocidade Alegre e a vice-campeã foi a Rosas de Ouro.

Após a apuração das escolas do grupo especial, será realizada a apuração do grupo de acesso, que dá direito à campeã e à vice o direito de desfilar no grupo especial no ano seguinte.

Segue o ranking parcial da apuração do grupo especial do carnaval paulistano:

Rosas de Ouro - 179,4

Mocidade Alegre - 178,9

Águia de Ouro - 178,8

Império da Casa Verde - 178,8

Dragões da Real - 178,5

Vai-Vai - 178,5

Gaviões da Fiel - 178,5

Nenê de Vila Matilde - 178,4

Acadêmicos do Tucuruvi - 178,4

Mancha Verde - 178,4

Unidos de Vila Maria - 178,3

Acadêmicos do Tatuapé - 178,3

X9 Paulistana - 178,3

Tom Maior - 178,1