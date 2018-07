Rosas de Ouro mostra festas da folia nos 5 continentes Vice-campeã do carnaval paulistano em 2012, a Rosas de Ouro entra no sambódromo do Anhembi nesta noite com o enredo "Os Condutores da Alegria - numa fantástica viagem aos Reinos da Folia". A segunda escola a desfilar na passarela do samba vai contar a história das principais festas populares dos cinco continentes.