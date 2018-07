Rosas de Ouro propõe olhar sobre o próprio carnaval Um olhar sobre a própria festa de carnaval, com suas escolas e passistas trabalhando em um lugar encantado para transformar sonhos em realidade. Este é o enredo da Rosas de Ouro, que tentará conquistar o heptacampeonato do Grupo Especial de São Paulo para as comunidades da Freguesia do Ó e da Vila Brasilândia, com o samba "Bem-vindos à Fábrica dos Sonhos". E com um tema que invoca a imaginação, a Rosas vai levar hoje à avenida um desfile de "muita luz, alegria e paixão", segundo definiu o carnavalesco Jorge Freitas. O nome pega carona no projeto da Fábrica de Sonhos, que reunirá as 14 agremiações do Grupo Especial em um só lugar, nos moldes da Cidade do Samba, no Rio de Janeiro, e deverá ficar pronta em 2010. Freitas explica que a ideia é mostrar o esforço dos trabalhadores têm para montar um desfile de escola de samba. De acordo com ele, o enredo vai levar o público a uma viagem pela produção da "maior manifestação folclórica brasileira", o carnaval. "O carnavalesco sonha e os operários da fábrica transformam esse sonho em realidade", diz. Ele conta que, quem estiver presente na passagem dos 3.500 passistas da Rosas, agremiação de 27 anos de idade, vai se sentir homenageado. "Na escola, todos são iguais. Por 1h05, a fábrica dos sonhos ficará aberta para visitação. Nesse período qualquer plebeu se transforma em rei ou rainha." Além disso, o folião vai presenciar um desfile de muito luxo, que, segundo Freitas, é característico de seu estilo de carnaval. "Estamos apostando muito no samba-enredo, que é para cima, fala de carnaval." Os destaque ficam por conta da rainha da bateria, a atriz Ellen Rocche, e do primeiro casal de mestre-sala e porta-bandeira, Luiz Antonio Butinhão Junior e Sueli Aparecida Riça Costa. O samba, composto por Marquinho Sorriso, Mauricio Paiva, Armênio Poesia, Aquiles da Vila, Chanel e Fredy Viana, será interpretado por Darlan Alves Carneiro. O carnavalesco promete ainda muitas surpresas na passagem da Rosas de Ouro no Anhembi, a segunda a desfilar, por volta de 0h10. Uma delas, apontada por ele com um dos pontos altos do desfile, é uma homenagem a outras escolas de samba do carnaval paulista, que no enredo simboliza a direção da Fábrica de Sonhos. "É a união das escolas", diz ele sobre a ala, que virá no desfecho da apresentação, atrás do quinto carro alegórico - a escola levará, ao todo, 30 alas para o desfile. Freitas aproveita a deixa para fazer críticas às desavenças entre agremiações: "As diretorias têm que parar de brigar para melhorar o carnaval". Confira o samba-enredo, composto por Marquinho Sorriso, Mauricio Paiva, Armênio Poesia, Aquiles da Vila, Chanel e Fredy Viana: "Bem-vindos à Fábrica dos Sonhos" Eu sou operário da ilusão Vou pintar seu coração De azul e rosa Criando sonhos pra vida inteira Lá vem roseira Atravessei o portal da magia No jardim da folia, vi guardiões Desfilei entre fadas rainhas Pierrôs, colombinas, arlequins embalavam foliões Tem arte e cultura em meu mundo encantado Foi tudo criado com amor e paixão O meu sonho é o retrato Do trabalho em união Sonhar é sair do papel Viver a fantasia Brilha uma estrela, caiu do céu Pra fazer do ano um grande dia Alô arquibancada Galera ligada, com muita emoção Sou paulistano sambista O sonho do artista, na televisão Vou me inspirar Nessa saudade sem fim De quem transformou essa rosa Na majestade do jardim Meu sonho vale ouro Vai conquistar geral Só quero acordar, pra te confirmar Deu rosas nesse carnaval