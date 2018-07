Rosberg brinca e diz que agora gosta da pontuação dobrada

Após ser contra o chamado 'Abu Double', pontuação dobrada controversa e sem precedentes que irá manter a batalha pelo título aberta até a prova de Abu Dhabi em 23 de novembro, o alemão se converteu nesta quinta-feira.

"Eu gosto agora. É realmente uma ideia fantástica", disse ele, em tom de brincadeira, aos repórteres no Grande Prêmio do Brasil, quando foi lembrado o quanto desaprovava a nova regra, alguns meses atrás, quando ele estava na frente.

"Com certeza isso é ótimo", acrescentou o alemão. "Grande notícia, com certeza este ano tenho uma chance de ganhar o campeonato do jeito que está agora."

"Eu também estou feliz, porque isso é bom para os fãs, vai ser emocionante até o fim. E, sim, com certeza isso me mantém muito, muito otimista", completou.

Em julho, quando ele estava liderando por 14 pontos, havia declarado em uma coluna de jornal: "O conceito é realmente artificial, eu não gosto disso, mas esse é o jeito que é e temos de aceitá-lo."

Na verdade, suas opiniões não mudaram - como ele enfatizou em uma entrevista à televisão mais tarde, quando voltou a chamar a pontuação dobrada de 'artificial' - mas, como qualquer piloto, Rosberg quer o título de qualquer jeito.

O alemão não ganha uma corrida desde a GP da Alemanha, em julho, enquanto Hamilton chegou ao Brasil com cinco vitórias consecutivas e 10 vitórias em 17 corridas no ano. Rosberg triunfou em quatro.

Em um ano com pontuação 'normal', o britânico poderia conquistar o título em Interlagos, como ele fez há seis anos, mas desta vez ele tem que esperar.